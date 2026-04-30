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URW réalise la restructuration des bureaux du CNIT et l'installation de son futur siège social à Paris La Défense
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:45

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la restructuration complète des espaces de bureaux du CNIT et l'installation de son futur siège social au sein de ces nouveaux espaces à l'horizon du second semestre 2028.

Ce projet ambitieux de restructuration de 20 000 m² de bureaux a été confié à l'architecte Jean-Luc Crochon (Cro&Co Architecture).

URW installera son siège social au coeur de cet actif de Paris La Défense, avec ses 77 boutiques, l'hôtel Hilton, le centre de congrès-expositions de Viparis CNIT Forest, des écoles et la gare du RER E à la Défense.

Sur près de 10 000 m2, le site accueillera 550 collaborateurs répartis sur quatre niveaux.

Solène Poisson, Directrice générale Asset Management Bureaux et Projets mixtes de URW, a déclaré : " Au coeur d'un des plus grands hubs de transports en commun et du plus grand quartier d'affaires d'Europe, ce site à l'architecture iconique offrira une expérience de travail unique aux collaborateurs. Le choix du futur siège social au sein du CNIT traduit aussi l'engagement de long terme du Groupe pour le quartier de Paris La Défense où nous avons une présence historique avec des actifs aussi renommés que la tour Trinity, Lightwell, et les centres commerciaux Westfield Les 4 Temps et Westfield CNIT ".


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