URW plus forte hausse du CAC, BofA passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:05
L'intermédiaire souligne qu'URW, qui sort désormais de son plan de restructuration lancé en 2020, devrait prochainement renouer avec une croissance de ses résultats après trois exercices de baisse.
Sur la période allant de 2027 à 2029, BofA anticipe ainsi une croissance du bénéfice par action d'environ 4% par an, comparable aux pairs du secteur, mais souligne que le groupe devrait tirer parti de plusieurs facteurs favorables, comme des cessions d'actifs, son modèle de type 'franchisé' (moins intensif en capital), de l'arrivée d'un nouveau CEO attendue en 2026 et de possibles relèvements d'estimations par le marché.
A terme, BofA - qui prévoit un rendement du dividende de l'ordre de 8% une fois que le coupon aura été totalement rétabli - estime qu'URW pourrait être le grand gagnant du secteur, bien que son PER actuel en fasse l'action la moins chère parmi les grandes foncières.
Le broker se fixe ainsi un objectif de cours de 105 euros par action faisant apparaître un potentiel de hausse de 31%.
A 16h00, le titre progressait de 1,5% contre un repli de 0,6% pour le CAC 40, portant la progression du titre à plus de 26% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|90,0400 EUR
|Euronext Paris
|+1,74%
A lire aussi
-
par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite
-
Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite
-
L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer