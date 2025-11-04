 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 056,32
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

URW plus forte hausse du CAC, BofA passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:05

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) enregistre mardi la plus forte progression du CAC 40, bénéficiant d'un double relèvement de recommandation de Bank of America, directement passé de 'sous-performance' à 'achat' sur le titre du géant de l'immobilier commercial.

L'intermédiaire souligne qu'URW, qui sort désormais de son plan de restructuration lancé en 2020, devrait prochainement renouer avec une croissance de ses résultats après trois exercices de baisse.

Sur la période allant de 2027 à 2029, BofA anticipe ainsi une croissance du bénéfice par action d'environ 4% par an, comparable aux pairs du secteur, mais souligne que le groupe devrait tirer parti de plusieurs facteurs favorables, comme des cessions d'actifs, son modèle de type 'franchisé' (moins intensif en capital), de l'arrivée d'un nouveau CEO attendue en 2026 et de possibles relèvements d'estimations par le marché.

A terme, BofA - qui prévoit un rendement du dividende de l'ordre de 8% une fois que le coupon aura été totalement rétabli - estime qu'URW pourrait être le grand gagnant du secteur, bien que son PER actuel en fasse l'action la moins chère parmi les grandes foncières.

Le broker se fixe ainsi un objectif de cours de 105 euros par action faisant apparaître un potentiel de hausse de 31%.

A 16h00, le titre progressait de 1,5% contre un repli de 0,6% pour le CAC 40, portant la progression du titre à plus de 26% depuis le début de l'année.






Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
90,0400 EUR Euronext Paris +1,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Global Financial Leaders' Investment Summit
    Goldman Sachs et Morgan Stanley mettent en garde sur une possible correction
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:59 

    par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou pose pour une session de photos, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    80 ans après, un récit sur le procès de Nuremberg salué par le prix Renaudot
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:51 

    L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank