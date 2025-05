URW: partenariat avec Cenomi Centers en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Cenomi Centers annoncent la signature d'un accord de partenariat stratégique et de franchise de 10 ans, avec une option de prolongation de 10 années supplémentaires, en Arabie Saoudite.



Cenomi Centers possède un portefeuille de 21 centres commerciaux situés dans 10 grandes villes saoudiennes, une superficie brute totale de près de 1,3 million de m² et un pipeline de développement de 559.000 m² à livrer sur les trois prochaines années.



Il recevra une licence exclusive pour la marque Westfield sur le marché des centres commerciaux en Arabie saoudite. URW fournira un soutien dans des domaines tels que la location, les opérations, le marketing et les médias de détail.



Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur des destinations phares dans les trois plus grandes villes d'Arabie saoudite (Jeddah, Riyad et Dammam). À terme, le partenariat comprendra jusqu'à huit actifs.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,6600 EUR Euronext Paris +0,60%