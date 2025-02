URW: note 'A' maintenue par le CDP information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir reçu la note la plus élevée 'A' du CDP en matière de changement climatique pour la septième année consécutive, en reconnaissance de ses actions dans le cadre de son plan de développement durable Better Places.



Au cours de l'année écoulée, le groupe immobilier a atteint des réductions de 42% des émissions de carbone sur ses scopes 1, 2 et 3, ainsi que de 37% de l'intensité énergétique (par rapport à 2015), et a commencé le déploiement de sa certification Better Places.



Cette certification pour les centres commerciaux a été déployée sur 14 actifs d'URW, représentant environ 30% de son portefeuille de distribution européen, en avance sur son objectif de certifier 10 actifs d'ici la fin de 2024.





