 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 258,00
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

URW nomme Vincent Rouget président du directoire au 1er janvier 2026
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:49

Unibail-Rodamco-Westfield

URW.PA a annoncé jeudi la nomination de Vincent Rouget, actuel directeur général stratégie et investissement, au poste de président du directoire, où il succédera à Jean-Marie Tritant à compter du 1er janvier 2026.

Le groupe précise dans un communiqué que Jean-Marie Tritant assurera la transition jusqu’à la fin de l’année, et que la succession reflète le redressement complet de l'activité d'URW, ainsi que la visibilité apportée par le plan stratégique 2025-2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
91,1600 EUR Euronext Paris -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank