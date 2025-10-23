URW nomme Vincent Rouget président du directoire au 1er janvier 2026

Unibail-Rodamco-Westfield

URW.PA a annoncé jeudi la nomination de Vincent Rouget, actuel directeur général stratégie et investissement, au poste de président du directoire, où il succédera à Jean-Marie Tritant à compter du 1er janvier 2026.

Le groupe précise dans un communiqué que Jean-Marie Tritant assurera la transition jusqu’à la fin de l’année, et que la succession reflète le redressement complet de l'activité d'URW, ainsi que la visibilité apportée par le plan stratégique 2025-2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)