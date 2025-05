URW: Natixis passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - Natixis a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et détenir 1,82% du capital et des droits de vote du groupe d'immobilier commercial et de bureaux.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. BPCE, la maison-mère de Natixis, détient 1,90% du capital et des droits de vote d'URW.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 73,8600 EUR Euronext Paris +0,49%