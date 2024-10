Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: livraison d'un immeuble de bureaux à la Défense information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir achevé le chantier de Lightwell, son projet de régénération de bureaux à la Défense, et avoir livré l'immeuble à Arkema, qui occupe 80% des surfaces et y installera début 2025 son nouveau siège social.



Cet immeuble d'environ 33.600 m2 a fait l'objet d'une restructuration vertueuse signée par le cabinet d'architectes Barthélémy Griño pour répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs et aux nouveaux usages en matière de bureaux.



En ligne avec la stratégie développement durable 'Better Places' de URW, le projet a préservé les deux tiers de la structure existante. Il vise par ailleurs les plus hauts niveaux de certifications environnementales, notamment HQE 'Exceptionnel'.





