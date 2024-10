Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: la famille Niel détient plus de 25,5% du capital information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Xavier Niel a déclaré jeudi avoir franchi à la baisse les seuils de 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield pour ne plus détenir aucune action de la société suite à la donation de la quasi-totalité des actions de sa société NJJ Holding à ses quatre enfants.



Suite à cette opération, le groupe familial Niel - composé de Xavier Niel et de ses quatre enfants - a franchi à l'inverse en hausse les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote d'URW.



En date du 10 octobre, la holding familiale Rock Investment détenait 35.554.478 actions du groupe d'immobilier commercial, représentant 25,51% du capital et de ses droits de vote.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,98 EUR Euronext Paris -0,71%