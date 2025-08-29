URW: Jules Niel rejoint le conseil de surveillance
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 08:42
Jules Niel succède ainsi, pour la durée restante de son mandat, à Susana Gallardo qui a démissionné pour des raisons personnelles le 25 juin dernier, et intègre le comité d'audit. Sa nomination sera soumise à la prochaine AG de la foncière.
Le conseil de surveillance d'URW a aussi l'intention de proposer, à cette même AG, la cooptation de Carole Benaroya, la CEO et cofondatrice de Kujten depuis 2012, comme membre indépendante pour un mandat de trois ans.
Valeurs associées
|88,4400 EUR
|Euronext Paris
|+0,20%
