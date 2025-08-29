 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
URW: Jules Niel rejoint le conseil de surveillance
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce que son conseil de surveillance a décidé, sur proposition du Groupe Familial Niel, de coopter Jules Niel comme nouveau membre non indépendant, avec prise d'effet immédiate.

Jules Niel succède ainsi, pour la durée restante de son mandat, à Susana Gallardo qui a démissionné pour des raisons personnelles le 25 juin dernier, et intègre le comité d'audit. Sa nomination sera soumise à la prochaine AG de la foncière.

Le conseil de surveillance d'URW a aussi l'intention de proposer, à cette même AG, la cooptation de Carole Benaroya, la CEO et cofondatrice de Kujten depuis 2012, comme membre indépendante pour un mandat de trois ans.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

