URW: deux départs du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 08:05









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la décision de Dagmar Kollmann et de Michel Dessolain de ne pas solliciter le renouvellement de leurs mandats de membres du conseil de surveillance, lors de l'AG du 29 avril.



Le conseil a décidé de proposer le renouvellement du mandat de Julie Avrane pour une durée de trois ans, la cooptation de Michaël Boukobza et la nomination de Xavier Niel en qualité de membre non indépendant pour un mandat de trois ans.



Cette refonte de la composition du conseil permettra d'atteindre une taille appropriée de huit membres et une plus grande agilité, tout en garantissant un large éventail de connaissances et d'expériences pertinentes, ainsi qu'une diversité équilibrée.





