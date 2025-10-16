Un proche de Giorgio Armani nommé à la direction de son groupe

( AFP / ALBERTO PIZZOLI )

Le directeur général adjoint de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, va remplacer à la tête du groupe son fondateur décédé en septembre, a annoncé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Giuseppe Marsocci, 61 ans, a rejoint Armani en 2003 et en a notamment dirigé les activités en Amérique du Nord avant d'en devenir le directeur adjoint à partir de 2019.

Le conseil d'administration de la société active dans la mode, la décoration et l'immobilier "prendra sa forme définitive dans les semaines à venir", "une fois les procédures et l'exécution du testament (de Giorgio Armani) achevées", a précisé Armani.

Cette première nomination est une "confirmation importante de la volonté unie de la famille Armani de poursuivre le projet que Giorgio Armani a construit et soutenu pendant 50 ans", et doit permettre de "commencer une nouvelle phase sans interruption", a indiqué la société.

Dans son testament, Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant du luxe comme LVMH ou L'Oréal.

Le compagnon et bras droit de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, ainsi que ses deux neveux, seront chargés de faire ces choix capitalistiques, en tant qu'actionnaires de la fondation Armani.

Pour Leo Dell’Orco, président du conseil d'administration de la société cité dans le communiqué, Giuseppe Marsocci a été choisi pour "son expérience professionnelle internationale, sa connaissance approfondie du secteur et de l'entreprise, sa discrétion, sa loyauté et son esprit d'équipe, ainsi que sa proximité avec M. Armani ces dernières années".

"Il s'agit d'un projet d'une importance extraordinaire, de continuité et de valorisation de l'une des marques +Made in Italy+ les plus prestigieuses au monde", soit "un objectif ambitieux dans un marché du luxe en pleine réflexion", a réagi pour sa part M. Marsocci, également cité dans le communiqué.