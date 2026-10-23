URW: Croissance "solide" sur les neufs premiers mois, confirme ses objectifs

Une enseigne de Westfield Corp orne la façade d'un immeuble du centre-ville de Sydney
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a affiché jeudi une solide croissance opérationnelle au cours des neuf premiers mois de 2026, avec un chiffre d'affaires à périmètre constant en hausse de +2,4%.
• Le chiffre d'affaires des locataires a progressé de 5,2% sur la période, tandis que la fréquentation a augmenté de 2,2%, selon un communiqué du groupe.
• L'activité de location est restée soutenue, avec 293 millions d'euros de loyers bruts annuels (LBA) signés, dont 82% de contrats à long terme.
• URW prévoit toujours que son résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) se situera dans la fourchette prévisionnelle de 9,15 à 9,30 euros.
• Le groupe avait déjà confirmé en juillet viser pour 2026 un RNRAPA compris entre 9,15 euros et 9,30 euros et une distribution en numéraire de 5,50 euros par action, en hausse de 22%, sur un an.
• "Ces prévisions supposent l’absence de toute détérioration supplémentaire majeure de l’environnement macroéconomique et géopolitique", précise le groupe dans le communiqué.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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