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URW: Croissance "solide" sur les neufs premiers mois, confirme ses objectifs
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 07:16

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Une enseigne de Westfield Corp orne la façade d'un immeuble du centre-ville de Sydney

Une enseigne de Westfield Corp orne la façade d'un immeuble du centre-ville de Sydney

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a ‌affiché jeudi une solide croissance opérationnelle ​au cours des neuf premiers mois de 2026, avec un chiffre d'affaires à périmètre ​constant en hausse de +2,4%.

• Le chiffre d'affaires des ​locataires a progressé de ⁠5,2% sur la période, tandis que ‌la fréquentation a augmenté de 2,2%, selon un communiqué du groupe.

• ​L'activité de ‌location est restée soutenue, avec ⁠293 millions d'euros de loyers bruts annuels (LBA) signés, dont 82% de contrats à long ⁠terme.

• URW ‌prévoit toujours que son résultat ⁠net récurrent ajusté par action (RNRAPA) se ‌situera dans la fourchette prévisionnelle ⁠de 9,15 à 9,30 euros.

• Le ⁠groupe avait ‌déjà confirmé en juillet viser pour 2026 ​un RNRAPA compris ‌entre 9,15 euros et 9,30 euros et une distribution ​en numéraire de 5,50 euros par action, en hausse de 22%, ⁠sur un an.

• "Ces prévisions supposent l’absence de toute détérioration supplémentaire majeure de l’environnement macroéconomique et géopolitique", précise le groupe dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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