URW: cession des bureaux de Gaîté-Montparnasse

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la cession de la composante bureaux du complexe à usage mixte Gaîté-Montparnasse à Paris, à une coentreprise entre Norges Bank IM et Swiss Life Group pour un coût d'acquisition total de 172,5 millions d'euros.



La transaction reflète une décote de 4% par rapport à la dernière valeur comptable non affectée. Ces bureaux de 12.500 m², loués à 100% à Wojo, opérateur de coworking d'Accor, ont été achevés en 2022 dans le cadre d'un important redéveloppement.



Soumise aux conditions suspensives habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024. Avec cette opération, le groupe immobilier a réalisé ou sécurisé 0,8 milliard d'euros de transactions en 2024.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,46 EUR Euronext Paris -0,18%