URW: cession d'un centre commercial en Espagne

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de la cession au groupe Castellana de 'Bonaire', un centre commercial de plein air situé à Valence (Espagne), pour un prix de 305 millions d'euros.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'immobilier commercial souligne que ce montant s'avère supérieur à la dernière valeur comptable de l'actif.



Touché par les inondations du mois d'octobre dernier, le centre avait réouvert en février et 80% de ses magasins ont déjà réouvert ou doivent rouvrir d'ici à la fin du mois de mars.



Son taux d'occupation atteint 98%.



'Une nouvelle fois et sans grande surprise, c'est un actif européen qui est cédé', commentent ce matin les analystes d'Allinvest Securities.



'La foncière avait en effet indiqué lors de ses résultats annuels avoir l'intention de rester aux Etats-Unis', rappelle la société de Bourse.



Cet accord porte à 900 millions d'euros le total de cessions finalisées ou sécurisées depuis le début de l'année, correspondant à une réduction de l'endettement net du même ordre.



A la Bourse de Paris, l'action URW progressait d'environ 0,8%, dans un marché en hausse de 0,7%, dans la foulée de ces annonces.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,14 EUR Euronext Paris +1,71%