URW: activité 'robuste' au 1er trimestre, objectif confirmé

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a fait part jeudi soir d'une activité 'robuste' au premier trimestre et réitéré son objectif de résultat pour l'année en cours.



La société foncière indique dans un communiqué que ses revenus locatifs ont crû de 0,8% à 621,7 millions d'euros dans les centres commerciaux au cours des trois premiers mois de l'année.



Au total, son chiffre d'affaires sur le trimestre, quelque peu freiné par l'immobilier de bureaux et l'événementiel, ressort en légère hausse de 0,2%.



Pour cette année, le groupe immobilier redit viser un résultat net récurrent ajusté par action (AREPS) de 9,30 à 9,50 dollars.



URW, qui précise avoir déjà cédé pour environ un milliard d'euros d'actifs depuis le début de l'année, ajoute que son centre de Westfield Hamburg-Überseequartier, dont l'ouverture a été maintes fois retardée, a attiré plus d'un million de visiteurs au cours de ses deux premières semaines d'exploitation.



En Bourse, suite à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, l'action progressait de 0,8% vendredi matin. Depuis le début de l'année, le titre gagne un peu plus de 1%.





