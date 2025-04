Technip Energies: BPA en hausse de 12% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Technip Energies fait part d'un BPA (IFRS ajusté) en hausse de 12% à 0,56 euro au titre du premier trimestre 2025, ainsi que d'un EBITDA récurrent en croissance de 19% à 162 millions d'euros, soit une marge en retrait de 0,3 point à 8,7%.



En hausse de 22%, le chiffre d'affaires du groupe de technologies pour l'énergie et la décarbonation a atteint 1,85 milliard, avec une 'dynamique commerciale demeurée forte sur ses marchés clés, notamment le GNL, les molécules bleues et les carburants durables'.



Technip Energies confirme ses prévisions pour 2025, avec une mise à jour du chiffre d'affaires par segment et le maintien des marges d'EBITDA (environ 8% en livraison de projet et environ 13,5% en technologie, produits et services).





