Ursula von der Leyen réélue présidente de la Commission européenne

(AOF) - Le Parlement européen a réélu l’Allemande Ursula von der Leyen au poste de présidente de la Commission européenne ce 18 juillet. Il s’agit du deuxième mandat de la présidente de l’exécutif de l’Union européenne, élue pour la première fois par les députés en juillet 2019. 401 des 719 eurodéputés ont voté pour, 284 contre et 22 ont voté blanc ou nul. Lors d’un débat avec les eurodéputés organisé ce matin, Ursula von der Leyen a exposé ses priorités, parmi lesquelles figurent un nouveau "pacte sur l’industrie propre", pour encourager la décarbonation et la croissance industrielle.

La présidente a également évoqué un Fonds européen pour la compétitivité, destiné à soutenir l'innovation. Ursula von der Leyen a ensuite annoncé vouloir doubler le personnel d'Europol et tripler le nombre de garde-frontières et garde-côtes européens, pour le porter à 30 000 personnes. Elle a proposé un "bouclier européen pour la démocratie", afin de lutter contre la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère, ainsi qu'un "plan européen pour le logement abordable".

Ursula von der Leyen a également évoqué un plan pour que l'agriculture s'adapte au changement climatique et une "feuille de route pour les droits des femmes". Elle a proposé la création d'un nouveau poste de commissaire chargé de la Défense pour diriger l'Union européenne de la défense et appelé à mettre en place un "bouclier aérien européen", "système de défense aérienne complet pour protéger l'espace aérien européen". Ursula von der Leyen a réaffirmé le soutien indéfectible de l'UE à l'Ukraine, destiné à durer " aussi longtemps qu'il le faudra".