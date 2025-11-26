 Aller au contenu principal
Urban Outfitters s'envole grâce à des ventes trimestrielles en hausse
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O ont augmenté de 17,1% à 80,01 $ après la cloche

** La société annonce une hausse de 12,3% de son chiffre d'affaires net au 3ème trimestre à 1,53 milliards de dollars contre des estimations de 1,47 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires supérieur aux attentes a été favorisé par la forte demande des marques Urban Outfitters, Anthropologie et Free People

** Le bénéfice par action (BPA) de 1,28 $ au troisième trimestre a également dépassé les attentes de 1,20 $

** L'action a augmenté de ~25% depuis le début de l'année

