Urban Outfitters recule : les résultats inférieurs aux attentes et le ralentissement de la progression des marges éclipsent les ventes supérieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O recule d'environ 2 % à 81,16 dollars en séance prolongée

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,72 dollar au deuxième trimestre, soit un cent de moins que les estimations des analystes, tandis que le résultat net ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires net a reculé à 9% contre 9,6% un an plus tôt

** La marge brute ajustée du deuxième trimestre a progressé de 4 points de base en glissement annuel, contre une hausse de 113 points de base un an plus tôt

** Toutefois, le chiffre d’affaires net trimestriel a progressé de 10,4% pour atteindre 1,66 milliard de dollars, avec une hausse des ventes dans tous les segments et toutes les marques, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,63 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** “Les investisseurs pourraient se concentrer de plus en plus sur le potentiel de marge supplémentaire à partir de là”, indiquent les analystes de Jefferies, ajoutant que la société continue de bien se positionner pour compenser la hausse des coûts

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 10% depuis le début de l’année