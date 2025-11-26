Urban Outfitters bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters < URBN.O > augmentent de 13,8 %pour atteindre 77,71 $, leur plus haut niveau depuis le 28 août

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 1,53 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,47 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce également un bénéfice par action de 1,28 $ pour le troisième trimestre, contre des attentes de 1,20 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis le 22 mai, si les gains se maintiennent

** Le marketing a stimulé le trafic en magasin et en ligne, tandis que les nouvelles campagnes de location ont entraîné une croissance à deux chiffres du nombre d'abonnés actifs, a déclaré Francis Conforti, directeur de l'exploitation, lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** Au moins six maisons de courtage augmentent les PT suite aux résultats

** Les analystes de Wells Fargo estiment que la dynamique des ventes d'URBN continue d'impressionner

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25 % depuis le début de l'année