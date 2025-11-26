 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,09
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Urban Outfitters bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters < URBN.O > augmentent de 13,8 %pour atteindre 77,71 $, leur plus haut niveau depuis le 28 août

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 1,53 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,47 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce également un bénéfice par action de 1,28 $ pour le troisième trimestre, contre des attentes de 1,20 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis le 22 mai, si les gains se maintiennent

** Le marketing a stimulé le trafic en magasin et en ligne, tandis que les nouvelles campagnes de location ont entraîné une croissance à deux chiffres du nombre d'abonnés actifs, a déclaré Francis Conforti, directeur de l'exploitation, lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** Au moins six maisons de courtage augmentent les PT suite aux résultats

** Les analystes de Wells Fargo estiment que la dynamique des ventes d'URBN continue d'impressionner

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

URBAN OUTFITTERS
76,3100 USD NASDAQ +11,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank