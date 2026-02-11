Upstream Bio bondit grâce à un médicament expérimental contre l'asthme qui s'avère prometteur à mi-parcours de l'étude

11 février - ** Les actions du développeur de médicaments Upstream Bio UPB.O augmentent de 20 % à 32,64 $ dans les échanges de pré-marché

** La société affirme que son médicament expérimental contre l'asthme, Verekitug, a réduit les crises d'asthme sévères dans une étude de phase intermédiaire

** Le médicament a réduit les poussées annuelles d'asthme de 56% à une dose plus faible et de 39% à une dose plus élevée, et a amélioré la fonction pulmonaire - UPB

** Les effets secondaires étaient similaires à ceux des études précédentes; plus de 90% des patients éligibles ont participé à une étude d'extension à long terme, selon la société ** UPB prévoit des essais de phase avancée dans l'asthme sévère et les maladies chroniques des sinus après des discussions avec les autorités de réglementation

** Les actions ont augmenté d'environ 65 % en 2025