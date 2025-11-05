Upstart plonge après avoir raté son chiffre d'affaires au troisième trimestre et revu à la baisse ses prévisions pour l'année en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du prêteur à la consommation Upstart UPST.O ont baissé de 13,93% à 39,80 $ avant le marché après un manque à gagner au 3ème trimestre et de faibles prévisions annuelles

** La société a enregistré un chiffre d'affaires de 277 millions de dollars au troisième trimestre, un montant inférieur aux estimations de 279,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 1,035 milliard de dollars pour 2025, contre 1,05 milliard de dollars attendus précédemment

** Jefferies réduit le PT à 40 $ contre 50 $; déclare que le manque à gagner et les faibles perspectives ont nui au sentiment malgré la forte performance du crédit grâce à sa plateforme d'IA

** J.P. Morgan abaisse le PT de 88 $ à 65 $; dit que le modèle de prêt s'est trop resserré sur les signaux macroéconomiques ** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 52 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations de 42 cents

** L'action a baissé de 24,64 % depuis le début de l'année à la dernière clôture