Upstart chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars

11 août - ** Les actions du prêteur à la consommation Upstart

UPST.O chutent de 5,9 % à 64,74 $ avant la mise sur le marché ** UPST annonce une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2032 ** Le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles à échéance 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** UPST a 96,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 6,6 milliards de dollars

** 6 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 82 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action UPST a progressé de 11,7 % depuis le début de l'année