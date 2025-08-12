 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Upstart chute après avoir augmenté son offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du prêteur à la consommation Upstart UPST.O sont en baisse de 0,5 % à 63,17 $ en pré-marché

** UPST annonce l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 600 millions de dollars à échéance 2032

** L'action a clôturé en baisse 7,7 % à 63,46 $ lundi après qu'UPST a dévoilé l'offre

** L'offre a été augmentée par rapport à la taille précédemment annoncée de 500 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 82,50 $ l'unité représente une prime d'environ 30 % par rapport au dernier prix de vente annoncé

** Le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles à échéance 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** Six des 15 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 82 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions UPST ont augmenté de 3,1 % depuis le début de l'année

