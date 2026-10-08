Upscale AI, soutenue par Nvidia, lance une plateforme permettant de connecter les puces de fournisseurs concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Upscale AI, une start-up évaluée à 2 milliards de dollars en juin, a lancé jeudi une plateforme de mise en réseau permettant aux clients de construire des centres de données à l'aide de puces d'IA provenant de différents fournisseurs.

Baptisée “Token Fabric”, cette plateforme combine matériel et logiciel pour relier les processeurs d’IA au sein d’un centre de données sans que les clients aient à intégrer des systèmes de réseau distincts.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Upscale mise sur sa capacité à répondre à la demande croissante de clients tels que les “néoclouds” et les grands fournisseurs de cloud computing, qui développent actuellement leurs centres de données et cherchent à utiliser des puces provenant de plusieurs fournisseurs.

* Le directeur général, Barun Kar, a déclaré qu’il prévoyait pour Token Fabric un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions de dollars l’année prochaine, pouvant potentiellement atteindre quelques centaines de millions.

* Selon l’entreprise, Token Fabric combine les puces réseau d’Upscale, des équipements utilisant la technologie Spectrum-X de Nvidia et des logiciels permettant d’identifier les goulots d’étranglement et de signaler les équipements susceptibles de devoir être remplacés.

* L’objectif du système est de maintenir en fonctionnement les puces d’IA coûteuses plutôt que de les laisser en attente de données, aidant ainsi les clients à tirer le meilleur parti de leur investissement.

* Upscale prévoit de lancer la première partie de Token Fabric, qui relie des groupes de puces d’IA au sein d’un centre de données, au quatrième trimestre, la plateforme complète devant être déployée par étapes jusqu’en 2027.

* Soutenue par des acteurs tels que Nvidia, Salesforce et l’investisseur public singapourien Temasek, Upscale AI a levé en juin 190 millions de dollars dans le cadre d’une extension de son tour de table de démarrage.

* Ce financement, mené par Premji Invest, la branche d’investissement du milliardaire indien Azim Premji, a porté le montant total des fonds levés par la start-up à ce jour à 500 millions de dollars.