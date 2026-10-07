UPS va embaucher 100 000 employés saisonniers en prévision de la période de forte affluence des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a annoncé mercredi qu'elle embaucherait 100 000 employés saisonniers dans des centaines de sites aux États-Unis, en prévision de la saison des expéditions des fêtes de fin d'année.

Voici quelques détails:

* La période des fêtes est la plus chargée pour les entreprises de livraison de colis, durant laquelle les volumes quotidiens ont tendance à doubler.

* Les expéditeurs et la plupart des détaillants intensifient le recrutement de personnel temporaire entre fin novembre et début janvier.

* Ces travailleurs saisonniers aideront à trier, acheminer et livrer les colis pendant la période de forte affluence des fêtes, a précisé UPS.

* Ces embauches saisonnières interviennent alors même qu’UPS a réduit ses effectifs permanents tout au long de l’année.

* En janvier, l’entreprise a annoncé qu’elle supprimerait jusqu’à 30 000 emplois opérationnels et fermerait 24 sites d’ici 2026, dans le but de réduire les expéditions destinées à son plus gros client, Amazon, et de se tourner vers des expéditions plus rentables.