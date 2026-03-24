UPS retire son dernier plan de rachat des chauffeurs dans les États de la région centrale

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United Parcel Service UPS.N a notifié à l'International Brotherhood of Teamsters qu'il retirait son dernier programme de rachat de chauffeurs dans les États de la région centrale, a déclaré le syndicat mardi.

Cette décision intervient un mois après que le géant de la livraison a annoncé son intention de continuer à offrir à ses chauffeurs des packages de rachat de 150 000 dollars , après qu'un juge fédéral a rejeté la tentative du syndicat de bloquer son programme de réduction des effectifs pour des raisons de violation de contrat.

Le 9 février, Teamsters a intenté un procès à UPS pour avoir annoncé le 27 janvier un plan de suppression de 30 000 emplois et de fermeture de 24 sites, dans le cadre de l'abandon de millions de livraisons peu rentables pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client.

"Le dernier rachat, que l'entreprise appelle le Driver Choice Program (DCP), demandait aux chauffeurs d'accepter un paiement forfaitaire unique en échange d'un engagement légal à ne plus jamais travailler pour UPS ", a déclaré le syndicat des Teamsters mardi.

La région centrale du syndicat des Teamsters englobe 13 États américains et compte plus de 68 000 employés d'UPS représentés par le syndicat.