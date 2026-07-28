UPS relève ses objectifs pour 2026

A l'occasion de la publication de résultats en amélioration au titre du 2e trimestre, UPS (United Parcel Service) relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, affirmant aborder le 2e semestre avec une dynamique vigoureuse.

Ainsi, pour l'exercice en cours, le n° 1 mondial du transport de colis anticipe désormais un BPA ajusté (non-GAAP) d'environ 7,22 USD, un bénéfice d'exploitation ajusté de l'ordre de 8,65 MdsUSD et un chiffre d'affaires d'environ 91,2 MdsUSD.

Au 2e trimestre 2026, UPS a dégagé un BPA ajusté en hausse de 13,5%, à 1,76 USD, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,1 MdsUSD, soit une marge en progression de 0,4 point, à 9,2%, pour un chiffre d'affaires de 22,83 MdsUSD, en croissance de 7,6%.

Par segment, le groupe a vu ses chiffres d'affaires croître de 6% dans l'activité intérieure aux Etats-Unis et de 12,5% à l'international, portés respectivement par des hausses de 9,3% et de 18,9% des revenus par colis, tandis que les solutions logistiques ont progressé de 7,8%.

"Nos résultats du 2e trimestre ont marqué un changement attendu et significatif dans notre performance", commente la CEO Carol Tomé, qui souligne en particulier l'achèvement réussi des mesures de reconfiguration du réseau du groupe mises en oeuvre au cours des 18 derniers mois.