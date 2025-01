UPS réduit le volume des livraisons d'Amazon ; les actions s'effondrent en raison de l'impact sur le chiffre d'affaires de 2025

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

UPS va réduire les livraisons d'Amazon de plus de 50 % d'ici 2026

Le directeur général Tome déclare que les activités d'Amazon diluent les marges

Le directeur financier affirme que la livraison par SurePost et d'autres entreprises de commerce électronique est plus lucrative que celle d'Amazon

UPS veut réduire ses coûts d'un milliard de dollars cette année

(Une refonte en profondeur) par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a prévu jeudi un chiffre d'affaires en baisse pour 2025 alors qu'il accélère son plan de réduction de millions de livraisons pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O , une décision surprenante qui a fait chuter les actions de 18%.

UPS prévoit de réduire les volumes d'Amazon de plus de 50 % d'ici le second semestre 2026, soit cinq fois plus vite qu'entre 2021 et 2024. Cela permettra à l'entreprise de se concentrer sur des livraisons moins nombreuses mais plus lucratives, tout en réduisant d'environ 1 milliard de dollars les coûts liés aux bâtiments, aux camions, aux avions et à la main-d'œuvre, ont déclaré les dirigeants.

"Amazon est notre plus gros client, mais ce n'est pas notre client le plus rentable", a déclaré Carol Tome, directeur général d'UPS, ajoutant que l'activité est "extraordinairement dilutive" pour les marges.

"Il s'agissait pour UPS de prendre son destin en main", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants ont déclaré que le plus grand transporteur de colis au monde se mettait en position de réaliser davantage de bénéfices par colis. Il a ajouté des livraisons pour de nouveaux clients tels que les vendeurs à bas prix sur Internet Temu et Shein, ainsi que des colis qu'il avait l'habitude de confier à des transporteurs postaux et dont les marges sont plus élevées que celles d'Amazon.

UPS et son rival FedEx FDX.N réorganisent leurs stratégies d'exploitation pour faire face à la faiblesse persistante de la demande de services haut de gamme , tels que la livraison de nuit, qui a rendu le secteur dépendant des livraisons de commerce électronique moins rentables. Les deux entreprises se livrent une bataille féroce pour gagner et conserver les meilleurs clients.

UPS prévoit un chiffre d'affaires de 89 milliards de dollars pour 2025, inférieur à l'estimation moyenne des analystes (94,88 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

UPS, dont le siège est à Atlanta, prend des mesures qui s'alignent sur son "objectif à long terme de rentabilité plutôt que de volume, mais qui pourraient peser sur les bénéfices à court terme", a déclaré Faisal Hersi, analyste chez Edward Jones.

Les actions d'UPS ont chuté de 15,5 % à 113 dollars à la mi-journée, les investisseurs ayant absorbé les nouvelles, ce qui a entraîné une baisse de 2,6 % des actions de FedEx.

"L'accord avec Amazon pour réduire les volumes de plus de 50 % en 18 mois est une surprise", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, dans une note, ajoutant que la dépendance d'UPS à l'égard du nouveau rival Amazon en matière de livraison constituait un risque à long terme.

UNE DÉPENDANCE CHANGEANTE

Amazon représentait 11,8 % du chiffre d'affaires global d'UPS en 2024.

La société de commerce électronique a confirmé qu'UPS avait demandé la réduction du volume.

"Nous respectons leur décision. Nous continuerons à travailler en partenariat avec eux et avec de nombreux autres transporteurs pour servir nos clients", a déclaré Amazon dans un communiqué.

UPS a déclaré que la marge d'exploitation de sa plus grande division américaine était de 7,5 % en 2024. Il s'attend à ce que cet indicateur de performance étroitement surveillé soit proche de 9% pour 2025 et à ce qu'il atteigne 12% au quatrième trimestre de 2026.

UPS a signé avec Temu PDD.O et Shein . À partir de cette année, elle livre également 100 % des petits colis qu'elle confiait auparavant au service postal des États-Unis.

L'activité externalisée de l'USPS, connue sous le nom de SurePost, est la plus rentable de ces services, et l'activité des vendeurs en ligne liés à la Chine est plus rentable que celle d'Amazon, a déclaré Brian Dykes, directeur financier d'UPS, à l'agence Reuters.

UPS a également déclaré qu'elle pouvait réduire les coûts et améliorer le service en automatisant le tri et en introduisant l'étiquetage des colis par identification par radiofréquence, ont déclaré les dirigeants.

UPS a eu recours à des acquisitions pour développer son activité de soins de santé haut de gamme et a vendu des actifs, notamment son activité de fret Coyote Logistics .

"En réduisant progressivement les activités d'Amazon, UPS continue de mettre en œuvre ce qu'elle a déclaré vouloir: des activités à plus forte marge, même si cela signifie être une entreprise plus petite", a déclaré Daniel Imbro, analyste chez Stephens, une société de services financiers.

Les actions d'UPS ont connu des difficultés depuis le pic lié à la pandémie. L'action a perdu plus d'un tiers de sa valeur au cours des trois dernières années, alors que l'indice S&P 500

.SPX a progressé de 36 %.