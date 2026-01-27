UPS prévoit une hausse de son chiffre d'affaires en 2026 ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société de livraison UPS UPS.N augmentent de près de 4,1 % à 111,3 $ avant le marché

** La société prévoit des revenus plus élevés en 2026, car elle continue de réduire les livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon, et se tourne vers des expéditions plus rémunératrices

** Le chiffre d'affaires de l'exercice devrait s'élever à 89,7 milliards de dollars, contre les 88,7 milliards de dollars rapportés en 2025

** Bénéfice ajusté par action de 2,38 $ au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 2,20 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 24,5 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 24 milliards de dollars

** UPS a chuté de 21,3 % en 2025