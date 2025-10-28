UPS: Prévisions optimistes pour les fêtes de fin d'année, le titre bondit en avant-Bourse

Le logo d'UPS sur une camionnette à Paris

United Parcel Service a dépassé mardi les attentes sur son bénéfice au troisième trimestre et sa prévision de chiffre d'affaires pour la période des fêtes de fin d'année, misant sur des hausses de prix pour compenser la faiblesse de la demande interentreprises aux États-Unis.

Alors que le titre UPS a baissé d'environ 28% depuis le début de l'année, l'action monte de 16% mardi dans les échanges avant-Bourse, le titre de son rival FedEx progressant de 4% au même moment.

Ces prévisions et ces résultats supérieurs aux attentes témoignent des premiers progrès réalisés par UPS dans ses efforts pour rétablir ses marges et stabiliser ses volumes, après une année difficile marquée par les droits de douane, la fin des exemptions "de minimis" et la hausse des coûts.

La plus grande entreprise au monde de livraison de colis s'appuie désormais sur des hausses de tarifs, des réductions de coûts et un recentrage sur les envois à forte marge pour stabiliser ses activités avant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

L'entreprise réduit également le nombre de colis qu'elle livre à son principal client, Amazon.com, afin d'augmenter ses marges de bénéfice.

Pour le quatrième trimestre, englobant la forte période d'expéditions et de retours liés aux fêtes de fin d'année, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars (20,58 milliards d'euros). Ces prévisions sont supérieures aux estimations des analystes qui tablent sur un chiffre d'affaires trimestriel de 23,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Atlanta a par ailleurs déclaré au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 21,41 milliards de dollars, supérieur aux attentes à 20,83 milliards de dollars.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, UPS a déclaré un bénéfice ajusté de 1,74 dollar par action, dépassant les attentes des analystes à 1,30 dollar.

(Rédigé par Abhinav Parmar à Bangalore et Lisa Baertlein à Los Angeles ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)