UPS: nouvelle acquisition dans la santé avec le canadien AHG information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - UPS a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition d'Andlauer Healthcare (AHG) pour un montant de 1,6 milliard de dollars.



Le transporteur américain explique que le rachat de ce prestataire canadien de services logistiques pour le secteur des soins de santé va lui permettre de renforcer son offre sur ce marché complexe, mais en forte croissance.



AHG s'est spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour la santé en proposant des services logistiques adaptés et des solutions de transport spécialisé.



Le groupe dit vouloir offrir un service de transport 'à guichet unique' avec des services s'étendant de l'emballage à l'expédition via fret aérien, en passant par le transport terrestre et la livraison sur le dernier kilomètre.



La finalisation de la transaction est attendue d'ici à la fin du deuxième trimestre.



UPS s'est récemment renforcé dans les services de transport dédiés aux soins de santé, avec notamment l'acquisition de l'allemand UPS Frigo-Trans bouclée en début d'année.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 97,540 USD NYSE +0,45%