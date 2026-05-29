UPS investit 50 millions de dollars pour développer la logistique des constructeurs automobiles et industriels nord-américains

UPS a annoncé avoir investi près de 50 millions de dollars dans des capacités réseau et des équipes sectorielles pour aider les constructeurs automobiles et industriels à opérer avec plus de résilience et de précision.

UPS a annoncé l'expansion de ses capacités de North American Air Freight (NAAF) - introduisant pour la première fois un service de fret lourd aérien à durée déterminée vers et depuis le Mexique et étendant la couverture à l'Amérique du Nord pour mieux soutenir les chaînes d'approvisionnement.

" Nous avons fait des investissements stratégiques pour construire l'équipe et le réseau qui répondent à leurs besoins sans précédent dans le secteur. " a déclaré Matt Guffey, directeur commercial et stratégique d'UPS.

À partir d'août, la NAAF proposera des options de service de 1, 2 et 3 jours vers et depuis le Mexique, aidant les fabricants à transporter des pièces de grande valeur et sensibles au temps avec une plus grande rapidité et une plus grande prévisibilité.

UPS a constitué une équipe dédiée de plus de 300 experts du domaine dotés d'une expertise approfondie dans la fabrication automobile et industrielle.

Pour les clients UPS, cela signifie moins de retards à la frontière, une meilleure visibilité de l'origine à la destination et une plus grande confiance dans le maintien des lignes de production en fonctionnement.