UPS: hausse de 12% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - UPS publie un BPA en hausse de 12,1% à 1,76 dollar au titre du troisième trimestre 2024, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée non-GAAP de 8,9% pour un chiffre d'affaires de 22,2 milliards, en augmentation de 5,6% par rapport à la même période en 2023.



'Après une période difficile de 18 mois, notre entreprise a renoué avec la croissance', salue sa CEO Carol Tomé. 'La haute saison approche à grands pas, et nous sommes prêts à offrir une autre saison des fêtes réussie'.



UPS met à jour ses objectifs pour l'ensemble de 2024, anticipant désormais une marge d'exploitation ajustée non-GAAP à environ 9,6% pour un chiffre d'affaires qui devrait s'établir à environ 91,1 milliards de dollars.





