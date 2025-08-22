UPS et FedEx en hausse après que Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait réduire les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de certaines entreprises de livraison de colis augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait signalé une possible réduction des taux d'intérêt

** United Parcel Service UPS.N en hausse de 2,7 %, FedEx en hausse de 4,7 % dans les échanges du matin

** Plus tôt cette année, FDX et UPS ont suspendu leurs perspectives annuelles en invoquant l'incertitude entourant la politique commerciale du président Donald Trump

** En tenant compte des mouvements de la séance, UPS est en baisse de 29,8 % et FDX de 16,5 % depuis le début de l'année