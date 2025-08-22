 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,49
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UPS et FedEx en hausse après que Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait réduire les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de certaines entreprises de livraison de colis augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait signalé une possible réduction des taux d'intérêt

** United Parcel Service UPS.N en hausse de 2,7 %, FedEx en hausse de 4,7 % dans les échanges du matin

** Plus tôt cette année, FDX et UPS ont suspendu leurs perspectives annuelles en invoquant l'incertitude entourant la politique commerciale du président Donald Trump

** En tenant compte des mouvements de la séance, UPS est en baisse de 29,8 % et FDX de 16,5 % depuis le début de l'année

Banques centrales

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
88,640 USD NYSE +2,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank