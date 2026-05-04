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UPS et FedEx en baisse après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

4 mai - ** Les actions des entreprises de livraison de colis FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N chutent respectivement de 6% et 6,2% ** Amazon.com AMZN.O a ouvert lundi son propre réseau logistique à d'autres entreprises

** Les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis, grâce aux "Amazon Supply Chain Services"

** L'action AMZN est actuellement en hausse de 1,3%

** AMZN dispose d'une flotte de plus de 100 avions-cargos et d'un vaste réseau d'entrepôts et de centres de tri

** Les analystes attribuent en moyenne la note "acheter" à UPS et FDX – données compilées par LSEG

** À la clôture de vendredi, UPS affichait une hausse de 8,5% sur l'année, tandis que FDX progressait de 36,3%

Valeurs associées

AMAZON.COM
271,6901 USD NASDAQ +1,28%
FEDEX
373,285 USD NYSE -5,22%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
101,185 USD NYSE -5,93%
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