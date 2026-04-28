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UPS affiche un bénéfice en baisse au premier trimestre en raison de la réduction de ses livraisons pour Amazon
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a annoncé une baisse de 28 % de son bénéfice trimestriel ajusté, après avoir réduit ses livraisons pour son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin de se concentrer sur les expéditions à plus forte marge destinées aux entreprises du secteur de la santé et aux centres de données.

Basée à Atlanta, UPS a déclaré un bénéfice net ajusté de 1,07 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,49 dollar par action un an plus tôt.

Valeurs associées

AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
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