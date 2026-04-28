UPS affiche un bénéfice en baisse au premier trimestre en raison de la réduction de ses livraisons pour Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a annoncé une baisse de 28 % de son bénéfice trimestriel ajusté, après avoir réduit ses livraisons pour son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin de se concentrer sur les expéditions à plus forte marge destinées aux entreprises du secteur de la santé et aux centres de données.

Basée à Atlanta, UPS a déclaré un bénéfice net ajusté de 1,07 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,49 dollar par action un an plus tôt.