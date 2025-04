Upergy: légère hausse des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Upergy indique avoir généré des facturations de 12,2 millions d'euros au premier trimestre 2025, soit une croissance de 2,4% (+1,4% à taux de change constant) par rapport à la même période de 2024, tirée par une activité BtoB (91% des facturations) en hausse de 3,4%.



La société de solutions énergétiques et de distribution de batteries a vu ses ventes BtoB en France progresser de 4,4%, la croissance de Allbatteries et Enix Power Solutions ayant largement compensé le léger recul d'Enix Energies sur la période.



Upergy vise une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires en 2025 et une amélioration de sa rentabilité, soulignant que 'd'importants contrats cadres remportés en 2024 ont été activés en fin d'année avec un plein effet sur 2025'.





