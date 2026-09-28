Unusual Machines, soutenue par Trump Jr., et un gestionnaire d'actifs américain investissent 10 millions de dollars dans la société canadienne Draganfly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant le mouvement boursier au paragraphe 3)

par Jarrett Renshaw

La société Unusual Machines

UMAC.A , soutenue par Donald Trump Jr., et une société américaine de gestion d'actifs dont le nom n'a pas été divulgué ont investi 10 millions de dollars dans la société canadienne de services de drones Draganfly DPRO.CD , alors que les investissements dans le secteur de la défense s'accélèrent dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

Draganfly a déclaré lundi qu'elle utiliserait ces fonds pour accélérer le développement de capacités stratégiques avancées et pour financer ses besoins généraux en fonds de roulement. Reuters a été le premier à annoncer cet investissement.

Les actions de Draganfly, cotées à New York, ont progressé de 5,2% lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Unusual Machines, qui compte Donald Trump Jr. parmi les membres de son comité consultatif, est connue pour ses moteurs de drones et autres composants de contrôle.

Les investissements de la famille Trump dans plusieurs entreprises ont fait l’objet d’une attention particulière en raison de craintes concernant d’éventuels conflits d’intérêts, notamment ses participations dans des entreprises du secteur de la défense qui sont régulièrement en concurrence pour remporter des marchés publics.

Donald Trump Jr. et son frère Eric Trump ont également apporté leur soutien au fabricant israélien de drones XTEND et à Powerus.

Donald Trump Jr. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Draganfly développe et fabrique des systèmes aériens sans pilote et des logiciels associés destinés aux marchés de la défense, de la sécurité publique, de l’agriculture et de l’inspection industrielle.

L'entreprise a fourni des drones à l'Ukraine, où ses systèmes ont été utilisés pour la cartographie, des missions humanitaires et d'autres missions.

En février, elle a levé 50 millions de dollars via une émission d’actions afin de financer ses projets de croissance, son fonds de roulement, ses acquisitions et son développement.

L'investissement d'Unusual Machines et de la société de gestion d'actifs se base sur le cours de clôture de Draganfly, à 5,35 dollars, enregistré le 25 septembre, a indiqué la société, et devrait être finalisé vers le 30 septembre.

Unusual Machines et la société de gestion d’actifs investiront chacune 5 millions de dollars.

Les actions de Draganfly, cotées à New York, ont chuté d’environ 23% depuis le début de l’année, jusqu’à la clôture de vendredi, tandis que celles d’Unusual Machines ont bondi d’environ 89%.