Unusual Machines, soutenue par Trump Jr., en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre

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6 novembre - ** L'action d'Unusual Machines UMAC.K , soutenue par Donald Trump Jr., progresse de 4,7 % à 11,23 dollars en début de séance

** Le fabricant américain de composants pour drones annonce un chiffre d’affaires de 13,90 millions de dollars au troisième trimestre, soit plus de six fois celui de l’année précédente, dépassant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s’établissaient à 12,39 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d’affaires s’explique par une production accrue de moteurs, l’expansion du fabricant de batteries pour drones Upgrade Energy et l’augmentation des capacités de production

** La société annonce une perte trimestrielle de 50 centimes par action, contre un bénéfice de 5 centimes par action un an plus tôt

** "Cette perte est presque entièrement due à des éléments hors trésorerie, notamment une perte latente sur des placements à court terme de 18,4 millions de dollars et une charge liée à la rémunération en actions de 5,5 millions de dollars", précise UMAC

** Le titre de la société a chuté au cours des deux dernières séances, les défaites électorales des républicains ayant pesé sur les entreprises étroitement liées au président Donald Trump, figure de proue du parti

** Les neuf courtiers qui couvrent le titre lui attribuent tous une recommandation "acheter"; l’objectif de cours médian s’établit à 30 dollars — données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action UMAC a perdu environ 12 % depuis le début de l’année