Unnatural Products et Novartis signent un accord de licence pour un programme cardiovasculaire
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Unnatural Products a déclaré mercredi avoir signé un accord de licence avec Novartis NOVN.S pour développer des thérapies à base de peptides macrocycliques dans le cadre d'un programme cardiovasculaire.

La société de biotechnologie californienne recevra jusqu'à 100 millions de dollars en paiement initial et jusqu'à 1,7 milliard de dollars en étapes de développement, de réglementation et de commercialisation. Elle aura également droit à des redevances échelonnées, dont les taux iront d'un chiffre moyen jusqu'à un faible chiffre à deux chiffres, sur les ventes annuelles nettes.

Le fabricant suisse de médicaments se chargera de superviser le développement clinique, la fabrication et la commercialisation mondiale des médicaments qui en résulteront.

La société n'a pas révélé la nature exacte du programme.

Les peptides macrocycliques sont une classe de molécules thérapeutiques dont la structure ressemble à un anneau, ce qui leur confère des avantages par rapport aux médicaments traditionnels à petites molécules et aux produits biologiques de plus grande taille.

