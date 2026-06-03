Universal s'engage à investir 5 milliards de livres sterling dans un parc d'attractions au nord de Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast NBCUniversal va investir plus de 5 milliards de livres sterling dans la construction de son premier parc à thème européen dans le Bedfordshire, au nord de Londres, avec le soutien de 1,3 milliard de livres sterling de fonds publics destinés à moderniser les liaisons routières et ferroviaires ainsi que d'autres infrastructures.

Le complexe, qui avait été annoncé pour la première fois en avril 2025 , s'appellera « Universal United Kingdom Resort », a déclaré mercredi le géant américain des médias.

Il emploiera près de 20 000 personnes pendant la construction et créera 8 000 emplois supplémentaires lors de son ouverture en 2031, a-t-il ajouté.

Universal Studios possède cinq complexes et parcs aux États-Unis, en Californie et en Floride, ainsi qu’à Singapour, au Japon et en Chine, proposant des manèges et des attractions inspirés de Jurassic Park, Harry Potter et d’autres franchises cinématographiques.

La société a déclaré que le parc britannique comporterait « plusieurs zones thématiques » et viserait à attirer 8,5 millions de visiteurs dès sa première année.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, et la secrétaire d’État à la Culture, Lisa Nandy, se sont jointes au président de Comcast, Brian Roberts, à Downing Street pour dévoiler le nom et le logo du complexe, Mme Nandy qualifiant cet investissement de « formidable gage de confiance » envers la Grande-Bretagne.

Brian Roberts a déclaré que Comcast avait une « longue et fière histoire » en Grande-Bretagne grâce à Sky, son activité de télévision payante, qui est en pourparlers pour racheter la division audiovisuelle d’ITV, , et à NBCUniversal, et qu’il se réjouissait de créer « une destination spectaculaire ».

Comcast a acheté en 2023 une ancienne briqueterie de 500 acres dans le Bedfordshire, à environ 55 miles au nord de Londres, pour y implanter le parc, et a obtenu le permis de construire en décembre 2025.