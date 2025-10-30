 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 312,94
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Universal Music règle un différend en matière de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 02:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires d'UMG et d'Udio aux paragraphes 3 et 4, ainsi que le contexte des affaires d'IA aux paragraphes 8 et 9) par Rishabh Jaiswal

Universal Music Group UMG.AS a annoncé mercredi qu'il avait réglé une affaire de violation de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio et que les deux entreprises allaient collaborer sur une nouvelle suite de produits créatifs.

Selon l'accord, les deux sociétés lanceront l'année prochaine une plateforme qui s'appuiera sur l'intelligence artificielle générative formée sur la musique autorisée et sous licence.

Le président d'UMG, Sir Lucian Grainge, a déclaré que ces accords "démontrent notre engagement à faire ce qui est juste pour nos artistes et nos auteurs-compositeurs, que ce soit en adoptant de nouvelles technologies, en développant de nouveaux modèles commerciaux, en diversifiant les flux de revenus ou au-delà."

Andrew Sanchez, directeur général d'Udio, a déclaré que les entreprises "construisent le paysage technologique et commercial qui élargira fondamentalement ce qui est possible en matière de création et d'engagement musicaux."

En 2024, les grandes maisons de disques Sony Music, Universal Music Group et Warner Records ont poursuivi Udio et une autre société d'IA appelée Suno, les accusant de commettre une violation massive des droits d'auteur en utilisant les enregistrements des maisons de disques pour former des systèmes d'IA générateurs de musique.

Les labels alléguaient que les sociétés d'IA avaient copié des centaines de chansons de certains des musiciens les plus populaires au monde pour apprendre à leurs systèmes à créer de la musique qui "concurrencerait directement les artistes humains, les rendrait moins chers et finirait par les étouffer".

À l'époque, Suno et Udio ont fait valoir que l'utilisation d'enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs systèmes relevait de l'usage loyal en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur et ont décrit les poursuites comme des tentatives d'étouffer la concurrence indépendante.

Ce procès est l'un des nombreux procès à fort enjeu intentés par des titulaires de droits d'auteur, notamment des auteurs, des organes de presse et des artistes visuels, contre des entreprises technologiques qui auraient utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner l'intelligence artificielle.

Les procédures engagées par Sony et Warner contre Udio sont toujours en cours, de même que celles engagées par les trois labels contre Suno.

UMG est le plus grand label de musique au monde, et son catalogue d'artistes comprend également Taylor Swift, BTS, Ariana Grande, Sabrina Carpenter et Lady Gaga.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

SONY GROUP
24,220 EUR Tradegate -2,14%
SONY GROUP
112,090 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
23,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
WARNER MUSIC RG-A
31,3200 USD NASDAQ -2,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank