Universal Music règle un différend en matière de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio

Universal Music Group UMG.AS a annoncé mercredi qu'il avait réglé une affaire de violation de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio et que les deux entreprises allaient collaborer sur une nouvelle suite de produits créatifs.

Selon l'accord, les deux sociétés lanceront l'année prochaine une plateforme qui s'appuiera sur l'intelligence artificielle générative formée sur la musique autorisée et sous licence.

Le président d'UMG, Sir Lucian Grainge, a déclaré que ces accords "démontrent notre engagement à faire ce qui est juste pour nos artistes et nos auteurs-compositeurs, que ce soit en adoptant de nouvelles technologies, en développant de nouveaux modèles commerciaux, en diversifiant les flux de revenus ou au-delà."

Andrew Sanchez, directeur général d'Udio, a déclaré que les entreprises "construisent le paysage technologique et commercial qui élargira fondamentalement ce qui est possible en matière de création et d'engagement musicaux."

En 2024, les grandes maisons de disques Sony Music, Universal Music Group et Warner Records ont poursuivi Udio et une autre société d'IA appelée Suno, les accusant de commettre une violation massive des droits d'auteur en utilisant les enregistrements des maisons de disques pour former des systèmes d'IA générateurs de musique.

Les labels alléguaient que les sociétés d'IA avaient copié des centaines de chansons de certains des musiciens les plus populaires au monde pour apprendre à leurs systèmes à créer de la musique qui "concurrencerait directement les artistes humains, les rendrait moins chers et finirait par les étouffer".

À l'époque, Suno et Udio ont fait valoir que l'utilisation d'enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs systèmes relevait de l'usage loyal en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur et ont décrit les poursuites comme des tentatives d'étouffer la concurrence indépendante.

Ce procès est l'un des nombreux procès à fort enjeu intentés par des titulaires de droits d'auteur, notamment des auteurs, des organes de presse et des artistes visuels, contre des entreprises technologiques qui auraient utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner l'intelligence artificielle.

Les procédures engagées par Sony et Warner contre Udio sont toujours en cours, de même que celles engagées par les trois labels contre Suno.

UMG est le plus grand label de musique au monde, et son catalogue d'artistes comprend également Taylor Swift, BTS, Ariana Grande, Sabrina Carpenter et Lady Gaga.