Universal Music monte le son au 3e trimestre, le titre s'envole

Universal Music Group gagne plus de 10%, à 17,46 EUR, ce vendredi à Amsterdam. Le géant de la musique dépasse les attentes au troisième trimestre, grâce au rebond des abonnements. Les analystes saluent ces résultats après un premier semestre décevant.

Le spécialiste de la musique enregistrée et de l'édition musicale affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 3,394 MdsEUR. La croissance atteint 11,7% à changes constants. Elle ressort à 5,3% hors Downtown, sa nouvelle filiale de services aux artistes et aux labels indépendants.

Les revenus des abonnements progressent de 9,5% à changes constants et hors Downtown, contre 8,2% attendus.

Les hausses de prix et l'augmentation du nombre d'abonnés soutiennent cette accélération. Les ventes physiques grimpent de 17,4%. Les produits dérivés reculent, pénalisés par un nombre moins élevé de grandes tournées.

L'excédent brut d'exploitation ajusté atteint 729 millions d'euros. Hors Downtown, la marge gagne 0,4 point, à 22,4%. Moins rentable, cette filiale pèse toutefois sur la marge totale du groupe, ramenée à 21,5%, contre 22% un an auparavant.

La hausse profite aussi à Vivendi, qui gagne environ 7% à Paris. La holding française détient près de 10% d'UMG : l'envolée du titre valorise sa participation.

Les analystes donnent le ton à l'achat

Deutsche Bank , banque allemande, évoque "un bon troisième trimestre". Elle souligne "une activité de musique enregistrée plus solide que prévu". Les abonnements dépassent ses prévisions. Elle reste à l'achat, avec un objectif de cours de 26,50 EUR.

AlphaValue , bureau indépendant d'analyse financière, juge les résultats "nettement supérieurs aux attentes" et salue la croissance de l'écoute en ligne, les ventes physiques et la maîtrise des coûts.

DZ Bank , banque allemande du secteur coopératif, voit "un retour en forme après des trimestres précédents décevants". Elle souligne "l'excellente évolution des revenus d'abonnement". Les nouveaux tarifs commencent, selon elle, à porter leurs fruits. Elle reste à l'achat et relève légèrement sa valorisation de 27,50 à 28 EUR.

Citi maintient son conseil d'achat et son objectif de 20 EUR. Son analyse est plus nuancée : "nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2026-2028 augmentent légèrement, tandis que nos estimations d'excédent brut d'exploitation ajusté diminuent."