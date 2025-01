Universal Music grimpe après son nouvel accord de licence avec Spotify

L'action de la major américaine Universal Music Group (UMG, UMG.AS ) avançait en Bourse lundi après l'annonce, la veille, d'un accord de licence pluriannuel avec le géant suédois du streaming Spotify SPOT.N visant à renforcer et élargir leur collaboration.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre UMG prenait 4,95% à 25,42 euros à 09h33 GMT. Depuis le début de l'année, l'action a pris 2,8%.

L'accord établit une licence directe entre UMG et Spotify pour l'ensemble du portefeuille actuel de produits de Spotify aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays, d'après un communiqué joint des deux entreprises.

"Les artistes, les auteurs-compositeurs et les consommateurs bénéficieront d'offres nouvelles et évolutives, de nouveaux paliers d'abonnements payants, d'une offre groupée de contenus musicaux et non musicaux, et d'un catalogue de contenus audio et visuels plus riche", ont également déclaré les deux sociétés.

Des analystes d'ING ont jugé le résultat de l'accord "positif" pour le titre UMG dans une note publiée lundi matin, estimant qu'il pourrait aider à résoudre certains litiges entre les deux groupes mais également, augmenter la rémunération de la major avec une éventuelle suppression des redevances mécaniques.

Ce nouvel accord "survient plus tôt que prévu, étant donné que le dernier renouvellement datait de juillet 2023, et nous pensons que cela montre que les deux entreprises sont alignées et qu'elles se concentrent sur des opportunités de croissance supplémentaire", ont estimé des analystes de JPMorgan dans une note lundi.

"Nous ne pensons pas que Spotify aurait conclut un accord de manière précoce s'il n'était pas satisfait du résultat, et, sans surprise, la société le présente comme un accord "gagnant-gagnant", ont ajouté les analystes de JPMorgan, qui soulignent qu'il s'agit du premier accord d'édition de musique que Spotify ait jamais signé avec UMG.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Kate Entringer)