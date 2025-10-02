Universal Music et Warner Music s'apprêtent à conclure des accords de licence sur l'IA, selon le FT

Universal Music UMG.AS et Warner Music WMG.O sont sur le point de conclure des accords de licence historiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Universal et Warner pourraient chacun conclure des accords avec des sociétés d'intelligence artificielle dans les semaines à venir, selon le journal.

Les pourparlers impliquent des start-ups telles que ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio et Klay Vision, selon le rapport, ajoutant que les sociétés de musique sont également en pourparlers avec de grands groupes technologiques, y compris Alphabet's GOOGL.O Google et Spotify SPOT.N .

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le rapport. Universal, Warner, Google et Spotify n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

L'utilisation croissante de l'IA générative dans les industries créatives a déclenché une vague de procès, les artistes, les auteurs et les détenteurs de droits accusant les entreprises d'IA d'utiliser du matériel protégé par des droits d'auteur sans consentement ni compensation pour entraîner leurs modèles.

Selon le rapport, les négociations se sont concentrées sur la manière dont les labels accordent des licences pour leurs chansons afin de créer des pistes générées par l'IA et d'entraîner de grands modèles de langage.

Les sociétés musicales cherchent à mettre en place une structure de paiement similaire à celle du streaming, où l'écoute d'une chanson déclenche un micropaiement, ajoute le rapport.