Universal Health Services en baisse à la suite d'un manque à gagner au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N chutent de 9,6 % à 208,57 $

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 5,88 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 5,90 $/shr - données LSEG

** UHS annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 4,49 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 4,50 milliards de dollars

** La société prévoit des revenus pour 2026 compris entre 18,42 et 18,79 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 18,26 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 21,5 % en 2025

