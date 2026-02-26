Universal Health Services en baisse à la suite d'un manque à gagner au quatrième trimestre

26 février - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N chutent de 9,6 % à 208,57 $

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 5,88 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 5,90 $/shr - données LSEG

** UHS annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 4,49 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 4,50 milliards de dollars

** La société prévoit des revenus pour 2026 compris entre 18,42 et 18,79 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 18,26 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 21,5 % en 2025