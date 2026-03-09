 Aller au contenu principal
Universal Health conclut un accord avec Talkspace pour un montant de 835 millions de dollars afin de promouvoir la santé mentale
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des actions) par Padmanabhan Ananthan

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace TALK.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

Universal Health Services paiera 5,25 dollars par action pour Talkspace, soit une prime de 10,29 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Talkspace ont augmenté de plus de 7 %, tandis que celles d'Universal Health ont chuté de 5 % dans les premiers échanges.

Voici quelques détails:

* Talkspace fournit des services virtuels de santé mentale par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 6 000 professionnels agréés dans les 50 États américains, à Washington, D.C., et à Porto Rico.

* Jason Cassorla, analyste chez Guggenheim, a déclaré que Talkspace devrait aider l'opérateur hospitalier à capter davantage de volumes de patients souffrant de troubles comportementaux, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant à la croissance de l'activité.

* Cassorla a déclaré que l'intégration réussie de l'activité de Talkspace et l'augmentation des volumes qui en résulterait dans le contexte d'une forte demande de l'industrie constitueraient un développement favorable.

* Universal Health Services a déclaré que les services de Talkspace étaient accessibles à plus de 200 millions de personnes à la fin de 2025, par le biais de plans de santé, de programmes d'assistance aux employés et d'autres arrangements de prestations.

* Talkspace a généré 229 millions de dollars de revenus en 2025.

* Universal Health a déclaré que l'acquisition l'aiderait à élargir l'accès aux soins de santé mentale ambulatoires et virtuels.

* L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

TALKSPACE
5,1400 USD NASDAQ +7,98%
UNIV HEALTH SERV-B
181,787 USD NYSE -5,62%
