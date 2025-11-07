Universal Display chute après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

7 novembre - ** Les actions de l'entreprise de matériaux OLED Universal Display OLED.O chutent de 14,9% à 115,10 $ en pré-marché

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 139,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 163,9 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** La société a affiché un bénéfice net de 44 millions de dollars pour le trimestre, en baisse par rapport aux 66,9 millions de dollars de l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action OLED était en baisse de 7,4 % depuis le début de l'année