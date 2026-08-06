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Unity en forte hausse après la publication de chiffres d'affaires encourageants au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions d' U.N , éditeur de logiciels de jeux vidéo Unity, progressent de 17,5% à 41,50 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un chiffre d'affaires de 546,5 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 514,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "On peut sans doute considérer ce trimestre comme le meilleur de l’histoire de Unity en tant que société cotée en bourse", déclare le directeur général Matt Bromberg

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 20% depuis le début de l'année

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